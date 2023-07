Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in Mississippi using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.

Canva

#50. Lee County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 569.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.0

Canva

#49. Jackson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 569.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 459.3

TLF Images // Shutterstock

#48. Bolivar County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 575.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 477.3

Canva

#47. Stone County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 576.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 465.2

Canva

#46. Tippah County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 581.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 466.9

Norm Lane // Shutterstock

#45. Lincoln County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 581.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 451.8

Canva

#44. Copiah County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 583.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 453.6

Canva

#43. Union County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 583.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 481.5

JMcQ // Shutterstock

#42. Alcorn County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 583.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 442.5

SevenMaps // Shutterstock

#41. Holmes County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 588.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 500.6

Canva

#40. Webster County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 594.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 449.7

Canva

#39. Panola County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 596.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 487.3

Canva

#38. Simpson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 600.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 453.9

SevenMaps // Shutterstock

#37. Attala County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 603.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 436.2

Canva

#36. Clay County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 604.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 446.8

Canva

#35. Coahoma County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 604.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 518.3

Canva

#34. Washington County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 606.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 492.6

Canva

#33. Adams County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 607.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 432.9

Canva

#32. Pike County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 609.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 488.0

Canva

#31. Winston County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 609.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 426.6

Canva

#30. Prentiss County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 611.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 472.3

Canva

#29. Sharkey County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 616.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 435.7

Canva

#28. Marshall County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 621.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 462.7

Canva

#27. Lawrence County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 624.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 477.5

Canva

#26. Clarke County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 629.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 436.7

Canva

#25. Smith County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 634.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 463.2

Canva

#24. Wilkinson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 634.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 474.0

Canva

#23. Itawamba County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 639.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 495.7

Canva

#22. Jasper County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 646.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 473.8

Canva

#21. Franklin County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 648.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 439.7

Canva

#20. Humphreys County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 648.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 515.9

Canva

#19. Choctaw County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 650.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 428.1

Canva

#18. Perry County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 651.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 486.0

SevenMaps // Shutterstock

#17. Calhoun County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 652.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 486.9

Canva

#16. Jefferson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 656.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 505.2

Canva

#15. Walthall County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 478.8

Canva

#14. Marion County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 495.6

SevenMaps // Shutterstock

#13. Quitman County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 659.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 509.8

Canva

#12. Chickasaw County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 664.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 516.9

Canva

#11. Covington County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 665.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 532.4

George Dodd III // Shutterstock

#10. Pearl River County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 668.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 496.9

Canva

#9. Monroe County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 682.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 499.4

Canva

#8. Hancock County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 682.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 480.0

Canva

#7. Grenada County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 695.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 539.2

Canva

#6. Montgomery County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 723.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 484.8

Canva

#5. Amite County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 727.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 443.3

Canva

#4. Carroll County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 734.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 453.9

Canva

#3. Jefferson Davis County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 738.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 490.9

Canva

#2. Tishomingo County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 764.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 538.5

Canva

#1. Yalobusha County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 764.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 526.9