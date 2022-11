Unemployment rates, while significantly lower than the alarming pandemic peak of 14.7% experienced in April 2020, remain a subject of concern, notably as economic experts bandy around the idea of a potential recession by 2023. The last economic recession—the Great Recession of 2008-2010—sent rates up to 10% as of October 2009. It was not until the spring of 2019 that unemployment finally went down to the same level it sits at now.

As of October of this year, national unemployment is at 3.7%, 0.2% higher than in September. Seasonally adjusted unemployment rates by state demonstrate a rather sizable spectrum, ranging from just 2.0% in Minnesota, to 4.5% in Illinois and 4.7% in the District of Columbia. Further breakdown by the U.S. Bureau of Labor Statistics shows yet another county-based spectrum within each state.

To that end, Stacker compiled a list of counties with the highest unemployment rate in Mississippi using data from the BLS. Counties are ranked by unemployment rate in September 2022.

#50. Hancock County

– Current unemployment rate: 3.8%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 19,295 (726 unemployed)

#49. Lauderdale County

– Current unemployment rate: 3.8%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.7%

– Total labor force: 28,557 (1,090 unemployed)

#48. Leake County

– Current unemployment rate: 3.8%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 7,846 (300 unemployed)

#47. Lowndes County

– Current unemployment rate: 3.9%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.2%

– Total labor force: 25,454 (1,005 unemployed)

#46. Tallahatchie County

– Current unemployment rate: 3.9%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.3%

– Total labor force: 4,532 (179 unemployed)

#45. Attala County

– Current unemployment rate: 4.0%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 7,048 (280 unemployed)

#44. Calhoun County

– Current unemployment rate: 4.0%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.3%

– Total labor force: 5,358 (216 unemployed)

#43. Hinds County

– Current unemployment rate: 4.0%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 100,516 (3,981 unemployed)

#42. Jones County

– Current unemployment rate: 4.0%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.8%

– Total labor force: 24,270 (960 unemployed)

#41. Neshoba County

– Current unemployment rate: 4.0%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 9,841 (391 unemployed)

#40. Carroll County

– Current unemployment rate: 4.1%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 3,507 (143 unemployed)

#39. Jackson County

– Current unemployment rate: 4.1%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 59,317 (2,428 unemployed)

#38. Warren County

– Current unemployment rate: 4.1%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 19,057 (789 unemployed)

#37. Montgomery County

– Current unemployment rate: 4.2%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 3,868 (163 unemployed)

#36. Copiah County

– Current unemployment rate: 4.4%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 10,574 (463 unemployed)

#35. Perry County

– Current unemployment rate: 4.4%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -1.0%

– Total labor force: 4,224 (187 unemployed)

#34. Winston County

– Current unemployment rate: 4.4%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.7%

– Total labor force: 6,980 (304 unemployed)

#33. Clarke County

– Current unemployment rate: 4.5%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.0%

– Total labor force: 5,552 (250 unemployed)

#32. Panola County

– Current unemployment rate: 4.5%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.4%

– Total labor force: 12,503 (566 unemployed)

#31. Bolivar County

– Current unemployment rate: 4.6%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 11,035 (513 unemployed)

#30. Chickasaw County

– Current unemployment rate: 4.6%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.8%

– Total labor force: 6,827 (315 unemployed)

#29. Lawrence County

– Current unemployment rate: 4.6%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -1.3%

– Total labor force: 4,572 (211 unemployed)

#28. Benton County

– Current unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: +0.2%

— 1 year change: -0.6%

– Total labor force: 3,132 (147 unemployed)

#27. Pike County

– Current unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.5%

– Total labor force: 14,156 (670 unemployed)

#26. Tunica County

– Current unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -2.4%

– Total labor force: 4,233 (201 unemployed)

#25. Wayne County

– Current unemployment rate: 4.7%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 7,270 (339 unemployed)

#24. Clay County

– Current unemployment rate: 4.8%

— 1 month change: +0.2%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 8,172 (391 unemployed)

#23. Yazoo County

– Current unemployment rate: 4.8%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -1.4%

– Total labor force: 8,709 (415 unemployed)

#22. George County

– Current unemployment rate: 4.9%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -1.4%

– Total labor force: 8,487 (415 unemployed)

#21. Jasper County

– Current unemployment rate: 4.9%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 5,667 (277 unemployed)

#20. Franklin County

– Current unemployment rate: 5.0%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -0.9%

– Total labor force: 2,596 (130 unemployed)

#19. Jefferson Davis County

– Current unemployment rate: 5.0%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -1.5%

– Total labor force: 3,835 (193 unemployed)

#18. Walthall County

– Current unemployment rate: 5.0%

— 1 month change: +0.3%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 4,915 (244 unemployed)

#17. Leflore County

– Current unemployment rate: 5.2%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.4%

– Total labor force: 9,931 (515 unemployed)

#16. Adams County

– Current unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.4%

– Total labor force: 10,445 (550 unemployed)

#15. Amite County

– Current unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -1.0%

– Total labor force: 4,298 (227 unemployed)

#14. Washington County

– Current unemployment rate: 5.5%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.4%

– Total labor force: 15,239 (838 unemployed)

#13. Quitman County

– Current unemployment rate: 5.6%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.7%

– Total labor force: 2,254 (127 unemployed)

#12. Sharkey County

– Current unemployment rate: 5.8%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -1.9%

– Total labor force: 1,304 (76 unemployed)

#11. Coahoma County

– Current unemployment rate: 5.9%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -1.6%

– Total labor force: 7,621 (447 unemployed)

#10. Greene County

– Current unemployment rate: 5.9%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 4,115 (244 unemployed)

#9. Sunflower County

– Current unemployment rate: 6.1%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -1.5%

– Total labor force: 7,236 (442 unemployed)

#8. Kemper County

– Current unemployment rate: 6.4%

— 1 month change: +0.8%

— 1 year change: -0.1%

– Total labor force: 3,195 (203 unemployed)

#7. Noxubee County

– Current unemployment rate: 6.6%

— 1 month change: +0.4%

— 1 year change: -1.5%

– Total labor force: 3,440 (227 unemployed)

#6. Holmes County

– Current unemployment rate: 6.8%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -2.6%

– Total labor force: 4,935 (336 unemployed)

#5. Wilkinson County

– Current unemployment rate: 7.1%

— 1 month change: +0.4%

— 1 year change: -2.5%

– Total labor force: 2,580 (182 unemployed)

#4. Issaquena County

– Current unemployment rate: 7.7%

— 1 month change: +1.1%

— 1 year change: +0.1%

– Total labor force: 311 (24 unemployed)

#3. Humphreys County

– Current unemployment rate: 8.4%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -2.6%

– Total labor force: 1,896 (160 unemployed)

#2. Claiborne County

– Current unemployment rate: 8.7%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -1.1%

– Total labor force: 2,886 (252 unemployed)

#1. Jefferson County

– Current unemployment rate: 13.9%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -1.5%

– Total labor force: 1,871 (260 unemployed)