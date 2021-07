There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Mississippi using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Leake County

– Percent of residents that are veterans: 4.7% (793 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 80

— Korean War: 42

— Vietnam era: 342

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153

— Gulf War (9/2001 or later): 176

#49. Wayne County

– Percent of residents that are veterans: 4.8% (735 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 29

— Vietnam era: 334

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 200

— Gulf War (9/2001 or later): 172

#48. Tallahatchie County

– Percent of residents that are veterans: 4.8% (548 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 38

— Vietnam era: 179

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 175

— Gulf War (9/2001 or later): 156

Jerrye & Roy Klotz, MD // Wikimedia Commons

#47. Tunica County

– Percent of residents that are veterans: 4.8% (341 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 4

— Vietnam era: 201

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 66

— Gulf War (9/2001 or later): 64

Natalie Maynor // Wikimedia Commons

#46. Sharkey County

– Percent of residents that are veterans: 4.9% (162 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 8

— Korean War: 2

— Vietnam era: 41

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 86

— Gulf War (9/2001 or later): 25

Gabriel D. May // Wikimedia Commons

#45. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 4.9% (941 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 154

— Vietnam era: 451

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 221

— Gulf War (9/2001 or later): 105

Matthew Nichols // Wikimedia Commons

#44. Grenada County

– Percent of residents that are veterans: 5.0% (807 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 52

— Vietnam era: 271

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 169

— Gulf War (9/2001 or later): 315

Chillin662 // Wikimedia Commons

#43. Yazoo County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (1,123 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 43

— Korean War: 55

— Vietnam era: 316

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 212

— Gulf War (9/2001 or later): 497

Magnolia677 // Wikimedia Commons

#42. Marshall County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (1,417 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 193

— Vietnam era: 841

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 239

— Gulf War (9/2001 or later): 129

Qqqqqq // Wikimedia Commons

#41. Montgomery County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (395 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 32

— Vietnam era: 283

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 31

— Gulf War (9/2001 or later): 49

Carlcath // Wikimedia Commons

#40. Clay County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (771 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 31

— Korean War: 97

— Vietnam era: 395

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 130

— Gulf War (9/2001 or later): 118

Michlaovic // Wikimedia

#39. Hinds County

– Percent of residents that are veterans: 5.2% (9,349 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 450

— Korean War: 828

— Vietnam era: 3,839

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,314

— Gulf War (9/2001 or later): 1,918

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#38. Pike County

– Percent of residents that are veterans: 5.2% (1,520 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 72

— Korean War: 146

— Vietnam era: 674

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 260

— Gulf War (9/2001 or later): 368

Cohee // Wikimedia Commons

#37. Lee County

– Percent of residents that are veterans: 5.2% (3,320 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 114

— Korean War: 252

— Vietnam era: 1,331

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 818

— Gulf War (9/2001 or later): 805

Zeamays // Wikimedia Commons

#36. Carroll County

– Percent of residents that are veterans: 5.3% (428 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 26

— Vietnam era: 170

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 112

— Gulf War (9/2001 or later): 120

Scoutandboo // Wikimedia Commons

#35. Madison County

– Percent of residents that are veterans: 5.3% (4,123 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 131

— Korean War: 299

— Vietnam era: 1,582

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,134

— Gulf War (9/2001 or later): 977

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#34. Lawrence County

– Percent of residents that are veterans: 5.4% (512 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 70

— Vietnam era: 252

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 80

— Gulf War (9/2001 or later): 110

#33. Smith County

– Percent of residents that are veterans: 5.5% (665 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 34

— Korean War: 50

— Vietnam era: 392

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

— Gulf War (9/2001 or later): 148

Skye Marthaler // Wikimedia Commons

#32. Alcorn County

– Percent of residents that are veterans: 5.5% (1,570 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 224

— Vietnam era: 708

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 433

— Gulf War (9/2001 or later): 143

#31. Tishomingo County

– Percent of residents that are veterans: 5.5% (842 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 26

— Korean War: 103

— Vietnam era: 435

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 144

— Gulf War (9/2001 or later): 134

Librarylady2726 // Wikimedia Commons

#30. Jones County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (2,891 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 42

— Korean War: 322

— Vietnam era: 1,275

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 747

— Gulf War (9/2001 or later): 505

CapCase // Wikimedia Commons

#29. Neshoba County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,206 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 122

— Vietnam era: 430

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 354

— Gulf War (9/2001 or later): 277

NatalieMaynor // Wikimedia Commons

#28. Rankin County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (6,644 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 138

— Korean War: 595

— Vietnam era: 2,282

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,593

— Gulf War (9/2001 or later): 2,036

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#27. Simpson County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,183 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 8

— Korean War: 80

— Vietnam era: 454

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 334

— Gulf War (9/2001 or later): 307

Tony Webster // Wikimedia Commons

#26. Attala County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (802 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 70

— Korean War: 67

— Vietnam era: 394

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 233

— Gulf War (9/2001 or later): 38

Nlsanfor // Wikimedia Commons

#25. Covington County

– Percent of residents that are veterans: 6.0% (850 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 63

— Korean War: 100

— Vietnam era: 398

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 233

— Gulf War (9/2001 or later): 56

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#24. Jefferson Davis County

– Percent of residents that are veterans: 6.0% (543 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 52

— Vietnam era: 155

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 136

— Gulf War (9/2001 or later): 191

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#23. Monroe County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (1,676 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 79

— Korean War: 155

— Vietnam era: 717

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 381

— Gulf War (9/2001 or later): 344

Fredlyfish4 // Wikimedia Commons

#22. Itawamba County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (1,119 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 43

— Korean War: 140

— Vietnam era: 535

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 223

— Gulf War (9/2001 or later): 178

Cohee // Wikimedia Commons

#21. Benton County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (396 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 28

— Vietnam era: 198

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 109

— Gulf War (9/2001 or later): 61

Jerrye & Roy Klotz, MD // Wikimedia Commons

#20. Greene County

– Percent of residents that are veterans: 6.4% (708 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 47

— Vietnam era: 360

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 206

— Gulf War (9/2001 or later): 86

Mark Hilton // Wikimedia Commons

#19. Winston County

– Percent of residents that are veterans: 6.4% (912 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 102

— Vietnam era: 444

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 182

— Gulf War (9/2001 or later): 119

NatalieMaynor // Wikimedia Commons

#18. Jasper County

– Percent of residents that are veterans: 6.5% (835 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 101

— Vietnam era: 302

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 282

— Gulf War (9/2001 or later): 150

Renelibrary // Wikimedia Commons

#17. Warren County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,336 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 74

— Korean War: 187

— Vietnam era: 1,160

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 508

— Gulf War (9/2001 or later): 407

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#16. Franklin County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (397 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 58

— Vietnam era: 229

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 42

— Gulf War (9/2001 or later): 47

#15. DeSoto County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (9,190 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 164

— Korean War: 557

— Vietnam era: 3,362

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,805

— Gulf War (9/2001 or later): 2,302

dmtilley // Wikimedia Commons

#14. George County

– Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,257 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 43

— Korean War: 109

— Vietnam era: 517

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 355

— Gulf War (9/2001 or later): 233

Jerrye & Roy Klotz, MD // Wikimedia Commons

#13. Clarke County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (935 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 137

— Vietnam era: 362

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 201

— Gulf War (9/2001 or later): 208

#12. Pontotoc County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,779 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 97

— Korean War: 206

— Vietnam era: 725

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 316

— Gulf War (9/2001 or later): 435

#11. Perry County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (719 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 80

— Vietnam era: 271

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 186

— Gulf War (9/2001 or later): 169

Sturmgewehr88 // Wikimedia

#10. Forrest County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (4,591 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 144

— Korean War: 467

— Vietnam era: 1,696

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,209

— Gulf War (9/2001 or later): 1,075

Dudemanfellabra // Wikimedia Commons

#9. Lauderdale County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (4,577 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 178

— Korean War: 348

— Vietnam era: 1,646

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,184

— Gulf War (9/2001 or later): 1,221

Brewri92535 // Wikimedia Commons

#8. Newton County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,285 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 98

— Vietnam era: 369

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 407

— Gulf War (9/2001 or later): 363

The diva777 // Wikimedia Commons

#7. Lamar County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (3,731 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 109

— Korean War: 229

— Vietnam era: 1,195

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,147

— Gulf War (9/2001 or later): 1,051

Leigh T. Harrell // Wikimedia Commons

#6. Lowndes County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,751 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 40

— Korean War: 216

— Vietnam era: 1,350

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,312

— Gulf War (9/2001 or later): 833

Woodlot // Wikimedia Commons

#5. Pearl River County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (3,717 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 122

— Korean War: 313

— Vietnam era: 1,607

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 848

— Gulf War (9/2001 or later): 827

Infrogmation of New Orleans // Wikimedia Commons

#4. Hancock County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (3,779 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 103

— Korean War: 338

— Vietnam era: 1,668

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 854

— Gulf War (9/2001 or later): 816

Quentin Melson // Wikimedia Commons

#3. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 11.0% (11,875 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 207

— Korean War: 675

— Vietnam era: 4,121

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,790

— Gulf War (9/2001 or later): 3,082

Woodlot // Wikimedia Commons

#2. Stone County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (1,671 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 8

— Korean War: 148

— Vietnam era: 557

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 596

— Gulf War (9/2001 or later): 362

Woodlot // Wikimedia Commons

#1. Harrison County

– Percent of residents that are veterans: 15.1% (22,410 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 306

— Korean War: 1,204

— Vietnam era: 6,897

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,134

— Gulf War (9/2001 or later): 6,869

